براتب ضخم إبراهومة يتجه لـ(توتي)

تعاقد نادي توتي الخرطوم، مع المدرب المعروف الكابتن إبراهيم حسين إبراهومة لشغل منصب المدير الفني خلال الفترة القادمة.

وعلمت ( السوداني) أن إبراهومة الذي دفع باستقالته من منصبه، تلقى عرضا مغريا من نادي توتي خلال الأيام الماضية وجرت العديد من الاتصالات من قبل قيادات النادي الخرطومي الشهير وعلى رأسهم رئيس النادي مالك الرشيد الذي حسم صفقة التعاقد مع ” إبراهومة”

وقال مصدر بنادي توتي أنه تم منح إبراهومة صلاحيات واسعة للقيام بعمل كبير بالفريق خلال الفترة القادمة مشيرا الى ان المدرب الشهير بالديسكو ابدى عزما على تحقيق نتائج ايجابية مع توتي ورسم استراتيجية تجعل الفريق يمضي الى الأمام ويضع قدما مع اندية المقدمة في بطولة الدوري الجارية.