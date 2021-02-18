مهاجم الأهلي السابق: مواجهة المريخ نقطة انطلاق بواليا

أشاد أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر به المحترف الزامبي والتر بواليا لاعب الأحمر خلال مواجهة المريخ السوداني التي حسمها الفريق المصري بثلاثية نظيفة.

وقال أحمد بلال في تصريحات خاصة لكووورة: “بواليا ظهر بشكل جيد من خلال التحركات والتعاون مع العناصر الهجومية، كما سجل هدفا أكثر من رائع”.

وأضاف: “أتوقع أن تكون بداية انطلاق بواليا من مواجهة المريخ السوداني، وذلك بعد أن شارك في 8 مباريات سابقة لم يسجل أهدافا”.

وتابع: “لدي نصيحة واحدة هي ضرورة عدم تجاهل محمد شريف والحفاظ على معنوياته جيداً، تحسبا لاحتياج الفريق لخدماته في الفترة المقبلة، ولذلك يجب أن يشعر اللاعب باستمرار أنه ضمن حسابات موسيماني”.

وزاد: “محمد شريف مهاجم رائع يعرف كيف يسجل الأهداف، كما يجيد اللعب في أكثر من مركز بالخط الأمامي ولذلك يجب أن تكون عدد دقائق مشاركته أكبر خلال المباريات.