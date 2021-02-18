بحث سبل التعاون بين وزارات الخارجية والداخلية والدفاع

الخرطوم: السوداني

ترأس وزيرا الخارجية والداخلية، الدكتورة مريم الصادق المهدي، والفريق أول شرطي حقوقي عز الدين الشيخ، الاجتماع التنسيقي لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.

‏وناقش الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر وزارة الخارجية، قضايا الهجرة والإتجار بالبشر والجوازات بالخارج واللاجئين وقضايا الجاليات السودانية بالخارج.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لإعداد الرؤية المشتركة في القضايا والتداول، وتم الاتفاق على التعاون والتكامل في خدمة السودانيين بالخارج وتطوير الخدمات القنصلية.

كما التأم اجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع الدكتورة مريم الصادق والفريق يس إبراهيم، اليوم بوزارة الدفاع، حيث بحث جملة من القضايا الوطنية.