رابطة العالم توجه باقامة مشاريع وقفية باسم الاسرة التي توفيت في الصحراء عطشاً

الخرطوم: السوداني

تأثر الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بالفاجعة التي تعرضت لها الاسرة السودانية جنوب شرق مدينة الكفرة بدولة ليبيا والتي تاهت في الصحراء مما ادي لوفاتهم عطشا.

وإستجاب الأمين العام للرابطة لوصية احد الضحايا التي أوصت باقامة بئر كوقف بإسمها ووجه مكتب الرابطة في السودان بالاستجابة لوصية المتوفية في مقدمتها طباعة المصحف الشريف وتوزيعه كوقف بإسم ضحايا الأسرة السودانية التي توفي افرادها عطشا في الصحراء وهم في طريقهم إلى دولة ليبيا.

وكما وجه سموه بحفر بئر في منطقة نائية يذكر بالمأساة الإنسانية كصدقة جارية للذين تاهو في الصحراء وكما وجه بتركيب وتوزيع برادات المياه في المساجد والجامعات وفاء لارواح الضحايا الذين لقو حتفهم عطشا وانهاكا.

وتطلق رابطة العالم الإسلامي عبر وكالة الشؤون التنفيذية برنامج توعوي يحث المسافرين بطريق الصحراء على التزود بوسائل اتصال جيده ومساندة لعمليات الإنقاذ.