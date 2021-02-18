حكومة النيل الأبيض تتفقد المناطق التي تأثرت بفيضان النيل

كوستي: السوداني

تفقدت حكومة ولاية النيل الأبيض ظهر اليوم عدد من المناطق بوحدة الجزيرة ابا بمحلية ربك، التي تأثرت بفيضان النيل الأبيض جراء التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وأكد أمين عام حكومة الولاية الشاذلي خالد إبراهيم؛ خلال وقوفه على تلك المناطق برفقة المهندس السمحه احمد عبدالكريم مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية واللواء شرطه حقوقي حسب الرسول عثمان مدير شرطة الولاية- أكد دعم حكومته لكافة المناطق المتاثرة بالفيضان بطول الشريط النهري؛ وتوفير المعينات اللازمة لها من آليات ومواد الإيواء والغذاء.

وناشد الشاذلي وزارة الري والموارد المائية بإعادة مكتب جسور النيل الابيض بوحدة الجزيره ابا د، باعتبارها واحدة من ادارات وزارة الري والموارد المائية التي تلعب دورا مقدرا في تلافي عمليات كسور الجسور بالمنطقه؛ وتحسبا لأي فيضانات قد تحدث مستقبلا في النيل الأبيض بسبب التقلبات المناخية. مؤكدا ان حكومة ولاية النيل الأبيض ستقوم بتوفير الآليات الكافية لعمل التروس التربية الواقية لحماية المنطقة.

ومن جانبه أكد امين ديوان الزكاة بالنيل الأبيض محمد احمد محمد عبدالله، جاهزية ديوان الزكاة أمانة الولاية لتقديم الدعم اللازم من إيواء وغذاء وكساء للمتضررين بالمناطق المنكوبة كمرحلة أولى، مشيرا إلى ان هنالك لجنة تعمل على الحصر الميداني للأسر المتضررة والمنازل المتاثرة بالفيضان بغية الإسراع بتوفير احتياجاتها الضرورية بالصورة المطلوبة.