السودان: اعتماد الاتحاد الإفريقي لحلايب ضمن خريطة مصر جريمة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس المفوضية القومية للحدود د. معاذ محمد تنقو لـ (السوداني) إن ضم حلايب وشلاتين للخرائط المصرية؛ من قبل الإتحاد الأفريقي جريمة في حق السودان، ويجب محاسبة مرتكبها.

وشدد د. تنقو على أنه ليس من حق موظفي الاتحاد ولا مؤتمر الإتحاد ولا أي منظمة دولية أخرى؛ الحق في تعديل حدود السودان إلا بناءً على حكم قضائي دولي.

وأضاف: “يجب على مكتب مفوض الاتحاد الافريقي محاسبة موظفيه الذين لا سلطة لهم؛ وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الافريقي؛ ووفقا لميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لموظفيها، وليس لموظفين أن يقرروا في تعديل حدود الدول ذات السيادة الأعضاء فيها دون سند من القانون الدولي؛ عبر اتفاقية او معاهدة تتم المصادقة عليها وتوضع مع خريطتها لدى الامين العام للامم المتحدة؛ وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة”.

وقال د. تنقو: “وفقا للقانون الدولي؛ ووفقا لمبدأ لكل مافي حوزته، ومبدأ خلافة الدول، وهي المبادئ التي رسخها إعلان القاهرة عام 1963، وميثاق منظمة الوحدة الافريقية عام 1964، والنظام الأساسي للاتحاد الافريقي؛ بأن الحدود الموروثة عن الاستعمار مقدسة، فإن على الاتحاد الافريقي والامم المتحدة واي من أجهزتهما الالتزام بخريطة السودان المقدمة إلى الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1952 بغرض انهاء وتصفية الاستعمار، وهي لم تتغير بالنسبة لمصر مطلقا، وبالتالي يجب محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بهذه الحدود”.