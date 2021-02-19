تراجع في أسعار الدولار وإحباط محاولة تهريب ذهب بمطار الخرطوم

الخرطوم :الطيب –عبير

سجلت أسعار الدولار بالسوق الموازي امس تراجعاً ملحوظاً ليستقر في نهاية تداولات الأسبوع عند 360 جنيهاً ، وسط زيادة المعروض وانخفاض حجم الطلب.

وبالمقابل تشهد اسعار الذهب انخفاضا نسبيا في الاسعار بالاسواق نتيجة لتراجع سعر الصرف بالسوق الموازي والبورصة العالمية و ركود الحركة التجارية .

واكد الامين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولى حامد القدال لـ(السوداني) تراجع اسعاره لانخفاض اونصة البورصة العالمية واسعار العملات بالسوق الموازي ، ودعا القدال الحكومة لضرورة إصدار قرار بفتح صادر الذهب الحر بنظام الدفع المقدم .