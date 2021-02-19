حمدوك يتلقى دعوة لزيارة مصر

الخرطوم : السوداني

قال وزير شؤون مجلس الوزراء ، خالد عمر يوسف، إنّ وزارة الاستثمار الجديدة ستعمل على بحث وتطوير مشاريع الاستثمار والتجارة مع مصر.

وأكد الوزير عمر لدى لقائه بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم امس بالسفير المصري لدى السودان حسام عيسى ، إنّ المرحلة الجديدة التي يمر بها السودان واتجاهه نحو تحقيق التحوّل الديمقراطي ستنعكس إيجابًا على العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب لتصبّ في مصلحة شعبي البلدين .

وذكر موقع (باج نيوز الإخباري) أن السفير عيسى نقل دعوة لرئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك لزيارة مصر.

وأمنّ الوزير خالد عمر على ضرورة التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لاتفاقياتٍ ترضي كل الأطراف فيما يخص ملف سد النهضة

وفي السياق، شدّد السفير المصري، حسام عيسى، على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الصحة والمشاريع الزراعية والربط الكهربائي بين البلدين ومتابعة ما تمّ تحقيقه من مشاريع استراتيجية، إضافة لتبادل الخبرات والمنح التعليمية من الجامعات المصرية للطلاب السودانيين.