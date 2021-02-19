تاور يرأس اجتماع نهضة نفير الجنينة

الخرطوم : السوداني

رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي د.صديق تاور بقاعة الصداقة ، الاجتماع الأول للجنة نفير نداء الجنينة الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي.

وقال تاور، في تصريح صحفي ، إن الاجتماع وقف على حجم ومستوى المساهمات النقدية والمادية والطبية التي قدمتها المكونات الشعبية المختلفة والتي شملت الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب العمل والشركات،

مؤكداً أن النفير يمثل وقفة معنوية وتضامنية لأهل السودان مع المتضررين من ضحايا الأحداث الأخيرة بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وقال تاور ” نريد أن نرسل رسالة عبر نفير نداء الجنينة ، إلى أهل دارفور ، خاصة في المناطق التي تأثرت بهذه الأحداث بأننا نشاطرهم ونتضامن معهم ونحس بمعاناتهم” ،مؤكدا أن أول قافلة للنفير ستنطلق الى مدينة الجنينة بداية الأسبوع المقبل.