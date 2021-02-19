الداخلية تتعهد بتطبيق المعايير الدولية لحقوق السجناء

الخرطوم : السوداني

أكد وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ ، حرص الدولة على تطبيق المعايير الدولية كافة التي نصت على احترام حقوق النزلاء وتقديم البرامج الإصلاحية والتأهيل والتدريب في مجالات حقوق المرأة والطفل والدراسات الاجتماعية .

وتعهد الوزير لدى استقباله بالخرطوم امس رئيس المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغريد جبر ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بالعمل الإصلاحي لتقديم الدعم الفني اللازم للمراكز الإصلاحية وانفاذ المشاريع اللازمة للنزلاء بسجون البلاد.

في السياق قالت رئيسة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر إن الزيارة تأتي اهتماما من المنظمة بهدف دعم جهود الشرطة السودانية في مجال إصلاح وتطوير المراكز الإصلاحية السودانية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.