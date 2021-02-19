إحباط محاولة تهريب 19 كيلو ذهب بمطار الخرطوم

الخرطوم : محمد أزهري

تمكنت جمارك مطار الخرطوم من ضبط 19 كيلو و705 جرام ذهب ،اضافة الى ضبط 137 الف و300 ريال سعودي ،بجانب ضبط كميات كبيرة من المخدرات وحبوب الهلوسة ،جميعها مخبأة بطرق احترافية داخل ملابس وشنط واسطوانات ومستحضرات تجميل وآيات قرآنية بغرض التضليل .

ووقف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم في زيارته التفقدية الأولى لهيئة الجمارك على الضبطية .

واعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تضطلع بها إدارة الجمارك لحماية الاقتصاد الوطني ، بما في ذلك تحقيقها لأكبر معدل للايرادات بطريقة صحيحة دون اختلال بانسياب التجارة ،ووسائل التقنية الحديثة المستخدمة فى ادارة كل شأن الجمارك بجانب متابعة ما يحدث في كل انحاء البلاد.

واكد تشجيع وزارة المالية ودعمها للجهود التى تبذلها الجمارك لتطوير العمل بالتدريب وادخال الاجهزة الحديثة حتى تتمكن من ضبط الحدود ومحاربة التهريب بكل السبل والحصول على الايرادات الكافية لاستيفاء التزامات الدولة تجاه المواطنين .

يذكر أن جملة المضبوطات التي تم حجزها في العام الماضي ، بلغت 18 كيلو و106 جرام ذهب ،967 الف و250 دولار و4 مليون و484 ألف و255 ريال سعودي مخبأة داخل مناطق حساسة وأحذية وكراتين .