تأكيدا لــ(السوداني) المريخ يؤكد الشروع في استرداد حقوق الثلاثي عبر ( كأس)

أعلن المريخ الشروع الرسمي في تقديم شكوى متكاملة لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية”CAS” وذلك عبر محامٍ أوروبي بغية الحصول على حقوقه في قضية اللاعبين رمضان عجب وبخيت خميس ومحمد الرشيد

وأوقفت لجنة الاستئنافات اللاعبين المذكورين لخمسة أشهر ابتداء من يناير الماضي

ورفض عضو مجلس المريخ الناطق الرسمي أحمد مختار القرار مؤكداً بأنهم عازمون على استرداد حقوق النادي عبر التقاضي الخارجي ممثلا في محكمة كأس.

ولفت أحمد مختار النظر الى أن ما حدث بشأن ملف اللاعبين رمضان وبخيت ومحمد الرشيد أمر غير جيد خاصة وان المذكورين قضوا فترة طويلة تجاوزت الخمسة أشهر بعيدا عن المستطيل الأخضر رغما عن الحاجة الفنية لهم سواء أكان ذلك في المنتخب الوطني أم المريخ الذي يمثل السودان في المحافل الخارجية وبالتالي كان من المفترض ان يتم مراعاة ذلك.