الخليفة العادل.. عمر بن عبد العزيز

عندما نتحدث عن عمربن عبد العزيز فاننا نتحدث عن أسمى معاني العدل التي عرفها تاريخ البشرية، إن عمربن عبد العزيز من عظماء الأمة الذين خلدهم التاريخ !!بل جعلوه من جملة الخلفاء الراشدين الذين ملأوا الأرض عدلا وقسطا!!.

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ولد بالمدينة سنة61هـ. والده:هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم، وكان من خيار أمراء بني أمية، شجاعًا كريمًا، بقي أميرًا لمصر أكثر من عشرين سنة، تزوج أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب وهي حفيدة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقيل:اسمها ليلى، كما أن زواجه من آل الخطاب ما كان ليتم لولا علمهم بحاله وحسن سيرته وخُلقه، فقد كان حسن السيرة في شبابه، فضلاً عن التزامه وحرصه على تحصيل العلم واهتمامه بالحديث النبوي الشريف فقد جلس إلى أبي هريرة وغيره من الصحابة وسمع منهم، وقد واصل اهتمامه بالحديث بعد ولايته مصر.

أمه:

أم عاصم، والدها عاصم بن عمربن الخطاب، كان من نبلاء الرجال صالحًا بليغًا شاعرًا فصيحًا، وهو جد الخليفة عمربن عبد العزيز لأمه. لقبه:كان عمربن عبد العزيز رحمه الله يُلقّبُ بالأشج، وكان يقال له:أشج بني مروان، وذلك أن عمر بن عبد العزيزكان صغيرًا دخل إلى إصطبل أبيه عندما كان واليًا على مصر ليرى الخيل، فضربه فرس في وجهه فشجه فجعل أبوه يمسح الدم عنه ويقول:إن كنت أشج بني أمية إنك إذًا لسعيد !وكان الفاروق عمر يقول:إن من ولدي رجلاً بوجهه أثر يملأ الأرض عدلاً!!وكان الفاروق قد رأى رؤيا تشير إلى ذلك، وقد تكررت هذه الرؤيا لغير الفاروق حتى أصبح الأمر مشهورًا عند الناس، بدليل ماقاله أبوه عندما رأى الدم في وجهه.

نشأته وتكوينه الشخصي:

نشأ عمربن عبد العزيز في المدينة!!فلما شَبَّ وعقل وهو غلام صغير-كان يأتي عبد الله بن عمربن الخطاب لمكان أمه منه، ثم يرجع إلى أمه فيقول:يا أُمَّه، أنا أحب أن أكون مثل خالي !يريد عبد الله بن عمر، فلما كبُر ذهب أبوه عبد العزيزبن مروان إلى مصر أميرًا عليها، ثم كتب إلى زوجته أم عاصم أن تَقْدُم عليه بولدها، فأتت عمها عبد الله بن عمر فأعلمته بكتاب زوجها عبد العزيز إليها، فقال لها:يا ابنة أخي، هو زوجك فالحقي به. فلما أرادت الخروج قال لها:خلفي هذا الغلام عندنا يريد عمربن عبد العزيز- فإنه أشبهكم بنا أهل البيت !فخلفته ولم تخالفه .

وهكذا تربى عمر، رحمه الله- بين أخواله بالمدينة من أسرة عمربن الخطاب، ولا شك أنه تأثر بهم وبمجتمع الصحابة في المدينة. كان عمربن عبد العزيز حريصاً على العلم وراغباً في الأدب، فقد حفظ القرآن الكريم وهو في سن صغيرة، ويأخذ العلم الشرعي من فقهاء المدينة، وكان هذا نهجه حتى عُرف به !!.

ثم بعد ذلك لحق عمر بوالده في مصر وعاش عنده فترة من الزمن، فلما مات أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فخلطه بولده، وقدَّمه على كثير منهم، وزَوَّجَه ابنته فاطمة بنت عبد الملك، وهي امرأة صالحة تأثرت كثيرًا بعمربن عبد العزيز، وآثَرَت ما عند الله على متاع الدنيا، وهي التي قال فيها الشاعر:

بنت الخليفة والخليفة جدها

أخت الخلائف والخليفة زوجها

كان عمربن عبد العزيزمن علماء الأمة الذين حفظوا هذا الدين علمًا وعملًا حتى سطر له التاريخ ذلك !وقد وصفه الإمام الشافعي بأنه من الخلفاء الراشدين، حيث قال:”الْخُلَفَاءُ خَمْسَةً:أَبُو بَكْر، عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ”.

توليه الخلافة:

تولى عمربن عبد العزيزالخلافة سنة (99هـ) واستمرت خلافته عامين وخمسة أشهر وأربعة أيام، وقد أعز الله به الإسلام حيث أن عمر بن عبد العزيزاهتم اهتمامًا كبيرًا بنشر الدين الإسلامي والدعوة الى الله، كما كان حريصا على إقامة العدل ودفع الظلم، وفي ولايته تحسنت أحوال المسلمين، حتى إنه تخلى عن كل متاع الدنيا بعد أن تولى الخلافة .

فلم يكن له سوى ثوب واحد يلبسه وكان يغسله يوم الجمعة ولا يخرج إلى الناس حتى يجف ثوبة، ولم يقتصرذلك الزهد عليه وحده وإنما انعكس على أبنائه أيضا، ففي يوم العيد وقد لبس الأطفال أحسن الثياب، ذهب إليه أبناؤه يشكون إليه ثيابهم البالية، فصبّرهم بأن ما عند الله خير وأبقى.

أهم أعماله في فترة خلافته:

لو تحدثنا عن أهم أعمال عمربن عبد العزيزوقلنا أنها..العدل لكفى !!فقد حرص عمربن عبد العزيزعلى نشر العدل والمساواة بين الناس، حتى قيل انه لم تجد في زمن حكمه فقيرا جائعا، حتى تبقى المال وفاض !!ولم يجدوا من يعطوه الزكاة !!فأمرعماله أن يشتروا القمح وينثروه فوق الجبال !!وكيف لا وهو القائل: (انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لايقال جاع طير في بلاد المسلمين) وذلك بعد أن سدد الديون عن المديونين وزوج من يحتاج إلى زواج !!ومن أهم أعماله أيضا تدوين السنة النبوية الشريفة فقد أمر عمربن عبد العزيز بجمع الأحاديث النبوية الشريفة، ووضعها في دفاتر مرتبة، ومن أعماله احترام حقوق الإنسانية، فقد جعل عمربن عبد العزيز لكل أعمى خادمًا ولكل خمسة أيتام خادمًا يقوم على حاجاتهم، ولكل مريض خادمًا، ومن أعماله أنه أعاد قانون العمل بالشورى فقد كان هذا القانون سائدا في عهد الرسول عليه السلام ومن تبعه من الخلفاء الراشدين ولكنه انقطع حقبة من الزمن ليعود العمل به مرة أخرى في خلافة أمير المؤمنين عمربن عبد العزيزالذي حرص على مشورة المؤمنين عملا بقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم)كما أنه عزل جميع الولاة الظالمين ورد المظالم إلى أصحابها ودافع عن المظلومين، كما أنه اهتم بالعلوم الشرعية.

وفاته:

توفي عمربن عبد العزيز في حمص عام(101هـ) والرأي الغالب في وفاته رضي الله عنه، أنه تآمر عليه بعض من عشيرته لما رأوا من عدله، وما ترتب عليه من عدم تحقيق أطماعهم وأغراضهم على حساب مصلحة الأمة والمسلمين، ووضعوا له السُّم في الطعام وأرادوا بذلك قتله، فقتلوه، وبذلك خسرت الأمه الإسلامية بل البشرية جميعًا ميزان العدل والرحمة والإحسان.

هذه لمحة بسيطة من حياة عمربن عبد العزيزرضي الله عنه، الذي احتل هذه المكانة العظيمة بالرغم من قصر مدة حكمه، إلا أنه استطاع أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بما قدمه من إنجازات أعاد بها عهد الخلفاء الراشدين حتى أنه عُد واحدا منهم، وكما قال رسول كسرى حين رأى عمربن الخطاب رضي الله عنه نائما في ظل شجرة دون حراسة .

فقال قولته المأثورة: (حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر) ولو كان النائم هو عمربن عبد العزيزلما تردد رسول كسرى في مقولته هذه، فعلى قدر بساطة هذه العبارة إلا أنها حوت في باطنها أسمى معاني العدل واختزلت في أعماقها حياة رجل عظيم كعمربن الخطاب أو عمربن عبد العزيزرضي اللہ عنهما وأرضاهم وعمربن عبد العزيزرضي الله عنه هو خامس الخلفاء الراشدين وذلك لقربه الشديد في صفاته وأخلاقه من عمربن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً(ونهدي هذه السيرة بنهجها الحكيم والممنطق لحكام هذا الزمان الذين ملأوا الأرض جوراً وظُلماً علها تكون نبراساً لهم في مسيرة حكمهم وحياتهم !ومن يصدق الله يصدقه).