تجربة شخصية لا أتمناها لأحد.. قابلة للتعميم (شلت موية بصري..)

الحياة لن تنتظر حزينا بكل تأكيد، ربما تجبر كسرا وتضمد جرحا لصابر ومحتسب.. ولكن لن تحفل بحسير اختبرته الأيام بالابتلاءات.. وليس منا من لم يؤلمه الفقدان وذهاب الأحبة..

يناير 2020 أضاءت لنا الدنيا بإيثار ولكنها خرجت تعاني من نقص في الاكسجين الشيء الذي يتهدد سلامتها وقدرتها العقلية لاحقا، فضممناها إلينا بفطرة الوالدية، وكل خبرات الأطباء، والتطبيب، وتجارب الأصدقاء ومواساة المحبين..

علاجها كان يقتضي الانتباه والمتابعة اللصيقة، والمراقبة لحركاتها وسكناتها.. الأدوية لابد أن تكون في مواعيدها بالضبط..

وما كان هذا ممكنا لولا انتباهة والدتها، وتركيزها معها.. وهو شيء طبيعي. أما غير الطبيعي عندي هو قلق والدتها فوق العادة وحرصها عليها أكثر مِمن ولدتهم قبلا.. كانت ساعتها البايلوجية مظبوطة على نبض وليدتها وتشعر بإحساس مغاير لإحساسنا، وتذود عنها حتى العطر الذي كان يتسبب لها في بعض التشنجات.. فكانت ظاهرة النرفزة شديدة الحساسية لكل ما تصورت أن يؤذي صغيرتها من تقلبات الجو والأصوات العالية..

انعزلت بها والدتها تماما عن العالم.. وانعزلنا معها بطبيعة الحال وأنا أحاول أن أهدئ من روعها حتى أتماسك أنا لنفسي، وقد نجحت إلى حد ما في كسر تلك العزلة..

حكت لي أمها: منذ أن رفعتها في كتفي أيقنت أنني لن أعود بها حية.. تغاضبنا لبرهة ووبختها بأن تسأل لنا الله العافية.. وتظاهرت بالرضا ولكن قلبها كان مكسورا أصلا في وقت كنت أعتقد أنه غير قابل للكسر.

في المستشفى تصبح رفقة العنابر صحبة حقيقية مجردة لمجموعة ربطها مصير مشترك، وتفكر بعقل واحد تجاه شفاء فلذات الأكباد لذا تكون نصائح التجارب مبذولة في الهواء الطلق، وذكريات العائدين من الموت من الأطفال الذين مرضوا لأوقات طويلة ثم شفاهم الله.. كانت تلك القصص والتجارب محاولة لرأب صدع قلب الأم المراوغ الذي يتفلت من بين يدي التفاؤل بمقتضى الواقع.

علينا أن نركز مع الأمهات حين يبتلينا الله سبحانه وتعالى في أبنائنا.. هن اللائي يكن في احتياج للدعم والمؤازرة وتطييب الخواطر وتجسير المسافات أمنا وأمانا بين ضفتي الابتلاء والمِحنة.. علينا أن نحتفظ بصحونا وقوتنا ما أمكن تجاههن.. لأن أصوات قلوبهن هي الأعلى دائما..

وضعت صغيرتي التي كانت تقاوم السكرات على حجري وأمام الطبيب.. لحظات لم تشهدها أمها، شهدتها أنا ثم خفت ضوء الوجود (شلت موية بصري وعميت علي عيوني).. نسيت أنا والدتها تماما ولم التقها أو أوعى بها إلا بعد أن واريناها الثرى وتعايشنا مع الفقد.

سألتها: من الذي أبلغك موت إيثار؟ ردت: رفيقتي في العنبر. أردفت: لأنها تعلم بأنني لا أستطيع وبكل لغات العالم أن أبلغك بأن إيثارنا قد اختارها الجليل الرحيم إلى جواره لأنني كنت أسمع حديث قلبك من عينيك. أسأل الله الثبات لك هند أم إيثار ولنا وأن يجمعنا بها في جنة عرضها السموات والأرض.