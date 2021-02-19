الطيب الأمين طه.. المبدأ في زمان الندرة

صديقي ودفعتي الطيب الأمين طه من أبناء ولاية القضارف، ظل الناس يذكرونه بالخير لسعة أخلاقه وامتداد علاقاته بين أبناء الدفعة ومع المجتمع عموماً بالذات بعد توليه المسؤولية معتمداً لبلدية القضارف ، ولقناعته في أن هذه العلاقات الممتدة يجب أن تحكم بقيم الوفاء والصدق، انتمى للحركة الإسلامية مبكراً وظل وفياً لها قناعة منه أن يكون للإسلام دور جوهري في حياتنا العامة ويتولى قيادة كل مناحي الحياة في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع، وكانت المرحلة إيذاناً وانقلاباً على صورة الإسلام القديمة النمطية التي قتلت لردح طويل بذرة الثورية والقوة في الدين وحصرت العبادات في المساجد والتكايا دون أن لا يكون لها دور في توجيه سلوك الناس وتفجير طاقات العطاء في الأمة بالذات في الشباب الذين يشير إليهم الأثر بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم (نصرني الشباب يوم خذلني الشيوخ) فكانت شروط النهضة عند صديقي الطيب وآخرين من أنداده تطبيق شريعة السماء وعليه قامت فكرة المشروع الحضاري التي امتدت على طول سنوات الإنقاذ الثلاثين ، وتحولت الفكرة المثالية إلى تفاصيل وأرقام ومن قبلها قناعات وتحديات تصدى لها الشباب مجاهدين في الجنوب ودماء جديدة في قيادة الخدمة المدنية بقصد التمكين للفكرة من خلال مؤسسات متعددة تولت إجراءات التغيير الاجتماعي ، ولأن الشرطة نظر إليها في حينها أنها قطعاً من المؤسسات التي عول عليها في إحداث التغيير عبر مكافحة الخمور وكل مظاهر الانحلال والابتذال في المجتمع ، ومن أجل هذه الأهداف تم توجيه عدد مقدر من شباب الإسلاميين لمواقع مهمة عليها تنفيذ الشق الاجتماعي من برنامج التوجه الحضاري فكان حظ السيد/ الطيب الأمين طه أن يكون ضابطاً في الشرطة السودانية ضمن الدفعة (60) وظل يقدم عطاءه في مختلف بقاع السودان ، ولثقة قيادة الإسلاميين والحزب فيه وبعد أن تأكدت أنه نال خبرة عظيمة في العمل الإداري والأمني والجنائي رأت أن تستفيد من جهوده في العمل السياسي فكان تعيينه معتمداً لبلدية القضارف التي أبلى فيها بلاءً حسناً سارت به الركبان تواضعاً في التعامل مع الناس و إحساساً عميقاً بمشكلاتهم يقدم خدماته للقاصي والداني بوطنية عالية ونكران للذات، بقي في المنصب حتى سقوط الإنقاذ وكان تصرف الطيب الأمين في منتهى الوفاء والصدق، الوفاء لأفكاره وانتمائه للحركة الإسلامية فلم يتردد في تقديم استقالته مباشرة ، فبادرته بالسؤال مستنكراً تقديم الاستقالة فكان رده أن وجوده في الشرطة بعد ذهاب نظام الإنقاذ هو نوع من النفاق والتملق .

ما أجمل أن يحترم الإنسان قناعاته ومبادئه ويظل وفياً لها مهما تبدلت الأيام .