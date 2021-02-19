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تداول أول مقطع فيديو بتصوير احترافي لعملية فض اعتصام القيادة

السودان

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By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو جديد، بتصوير احترافي لأول مرة يظهر الساعات الأولى من صباح عملية فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019.

و وثق مقطع الفيديو الذي تم تصويره بطائرة درون بجودة عالية، مشاهد لوسط الخرطوم مع التركيز على منطقة القيادة العامة صبيحة فض الاعتصام.

وأظهر المقطع (مجهول مصدر تصويره) دون صوت، والذي تم نشره على يوتيوب الشهر الماضي، أرتال من الآليات العسكرية تطوق سور القيادة العامة للجيش، وأعداد من المعتصمين يفرون في اتجاهات مختلفة بعيداً عن منطقة الاعتصام.

alsudani
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