إجراءات أمنية مشددة بولاية شرق دارفور

الخرطوم : السوداني

أعلن والي ولاية شرق دارفور د. محمد عيسي عليو ، عن اتخاذ حزم من الإجراءات الأمنية المشددة بالولاية وتخصيص أربعة بوابات رسمية فقط للدخول والخروج من المدينة تمكن الأجهزة الأمنية والأجهزة المدنية من مراجعة كل الاجراءات الخاصة بالحركة من وإلى حاضرة الولاية مدينة الضعين والعبور الى محليات الولاية وولايات البلاد الأخرى.

ووجه الولي لدى تفقده سوق مدينة الضعين المحلية والغرفة التجارية بتنظيم سوق الضعين الكبير وفتح الطرق الرئيسية بداخل السوق والمؤدية إليه بشكل يجعل الحركة تنساب بطريقة سلسة وتخصيص أماكن للباعة المتجولين وأصحاب المهن الصغيرة بشكل يمكنهم من العمل بالسوق .

وتعهد الوالي عليو بتخصيص جائزة مالية وتقديرية قيمة لأكثر المربعات بالسوق تنظيماً بالنظافة.