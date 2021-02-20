قافلة طبية بأكثر من (8) مليارات لقرى النيل الابيض

الخرطوم : السوداني

سيرت منظمة كفاءات الخيرية ورعاية الأيتام قافلة طبية لقرى ام دباكر بربك بالنيل الأبيض وجاءت تحت شعار (من أجل وطن معافى) و تستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك لتقدم الخدمات الطبية الأساسية لإنسان المنطقة.

و قال رئيس المنظمة عبد الرحمن الامين إن تكلفة القافلة تفوق الثمانية (مليارات) جنيه و تستهدف قري ام دباكر الحسنات والمحمدية وفنقوقة وتستمر في تقديم الخدمة الطبية وعمليات الكشف والفحص والعلاج المجاني .

في السياق أشاد ممثل لجان الخدمات والتغيير بالمنطقة أحمد مصطفى علي بجهود منظمة الكفاءة وما تقدمه القافلة من خدمات إنسانية تستهدف أكثر من ثلاث قرى اضافة إلي رعاية الايتام في إطار العمل الخيري التكافلي .