السودان : ربط اتفاق سد النهضة بتقاسم مياه النيل غير ممكن

الخرطوم : السوداني

حذر كبير المفاوضين السودانيين في مفاوضات سد النهضة مصطفى حسين الزبير، من أن الملء الثاني الأحادي للسد الإثيوبي يهدد نصف سكان السودان بـ(كارثة عطش) ربما تستمر شهرا، مشددا على أن الخرطوم لديها “خيارات” لمواجهة هذا الاحتمال لحفظ الحقوق المائية والأمن القومي .

وقال مصطفى الزبير لـ(الأناضول) إن ملء 13.5 مليار متر مكعب في يوليو القادم من غير توقيع اتفاق ومن غير تبادل معلومات بين إدارة سد الروصيرص وإدارة سد النهضة، يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص، وبالتالي تهديد لنحو نصف سكان السودان، الذين يسكنون على امتداد النيل ما بعد الروصيرص .

وأوضح الزبير أن السودان لديه “عدة خيارات تشمل الجوانب الفنية والسياسية الدبلوماسية، للمحافظة على حقوقه المائية وأمنه القومي، حال أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني للسد بشكل أحادي ”

وتحفظ عن توضيح طبيعة تلك “الخيارات”، مضيفا: “لكن في ذات الوقت يحافظ (السودان) على موقفه المبدئي المتمثل في التفاوض بحسن نية والتمسك بالمبادئ الأساسية لقانون المياه الدولي”.

وتابع: بالنسبة للسودان النقاط الأساسية لهذا التفاوض هي سلامة تشغيل سدودنا، وكانت عقدة التفاوض هي ربط اتفاق سد النهضة باتفاق تقاسم المياه من نهر النيل، وهذا لا يمكن، لأن مفاوضات سد النهضة تنبني على إعلان المبادئ الموقع عام 2015م بين قادة الدول الثلاث، والذي دعا للوصول إلى اتفاق حول الملء والتشغيل.