“حميدتي” يتوجّه إلى الإمارات العربية المتحدة

الخرطوم: السوداني

توجّه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم الى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وتأتي الزيارة للمشاركة في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع البحري “نافدكس”، اللذين تنطلق فعالياتهما خلال الفترة “21 – 25” فبرايرالجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، الامين العام لمجلس السيادة الانتقالي والسفير الإماراتي بالخرطوم السيد حمد محمد الجنيبي.

ويأتي المعرض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

ويشكل معرض “ايدكس” أحد أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتشارك في دورته الحالية 1112 شركة من 59 دولة، ويشهد توسعة في مساحات العرض بنحو 23%.

ويضم المعرض 38 جناحاً على مساحة عرض تصل إلى 133000 متر مربع.

وتعتبر الدورة الحالية هي الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض، حيث يشارك فيها أكثر من 77 وزير دفاع و79 شخصية عسكرية مهمة من رئيس أركان وقادة القوات البحرية إضافةً إلى وفود عسكرية على كافة المستويات القيادية للعديد من دول العالم.