العجب ينفي مُغادرته للعمل بأحد مطاعم السعودية

الخرطوم: السوداني

نفى مصدرٌ مُقرّبٌ من كابتن المريخ السابق فيصل العجب سيدو، الأخبار التي راجت عن انتقاله للعمل في أحد المطاعم بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن لاعب المريخ السابق، يتواجد بالبلاد بشكل مستقر، ويعمل مدرباً عاماً لنادي كوبر البحراوي.

وأشار إلى أن الفيديو الرائج عن اللاعب ودعوته لمحبيه بزيارة أحد المطاعم بمنطقة الدمام في المملكة العربية السعودية، طبيعي ويجئ في إطار الترويج والاستفادة من اسمه وشعبيته الكبيرة – على حد قوله.

وشدد بأن الحديث عن اغتراب العجب وتصوير الأمر وكأنّ اللاعب يعاني مالياً غير صحيح البتة، حيث أن وضع اللاعب مستقر جداً ويعمل في مجال التدريب، إضافة إلى مجالات أخرى من بينها التسويق والإعلانات.