80 تانكر جازولين وبنزين و40 تانكر من غاز الطهي تتجه إلى الولايات

الخرطوم: السوداني

دفعت وزارة الطاقة والنفط اليوم عدد 80 تانكر من الجازولين والبنزين وعدد 40 تانكر من الغاز بعد تفريغ البواخر وتم شحن الكميات المتجهة لكل ولايات السودان، من مستودعات بورتسودان.

وتم تحريكها عبر طوف تم تأمينية بقوة من هيئة الأمن الاقتصادي وذلك لضمان وصول العربات إلى الخرطوم وبقية الولايات في زمن وجيز ومنعا للتهريب وتسريب الكميات في الطريق.

وأفاد السيد اسامه الغبشاوي مدير عام إدارة الامدادات لدى استقبال كانفوي ناقلات الوقود عند مدخل منطقة الجيلي بولاية الخرطوم، وصول كل الناقلات للخرطوم ومن ثم متابعة امر تخصيص حصص الولايات حسب موجهات التوزيع المتفق عليها من قبل الوزارة والولايات.

وان الإمداد وحركة التناكر سيتواصل يومياً حتى تستقر الأوضاع، وأن الكميات التي تم ضخها اليوم تقدر بحوالي (3000000) لتر جازولين و(3000000) لتر بنزين و(381) طن غاز الطهي.