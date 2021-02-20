” بدر للطيران” تكرم إحدى مضيفاتها لكشفها ضبطية ذهب كبيرة مُهربة إلى الخارج

الخرطوم: السوداني

كرمت شركة بدر للطيران، اليوم السبت، المضيفة السودانية “هديل معاوية” بحضور مدير مطار الخرطوم و الرئيس التنفيذي للشركة المهندس احمد ابو شعيرة، وجاء ذلك خلال احتفال تدشين خدمات بدر للمناولة الأرضية وشركة فلاي ناس.

وكانت المضيفة “هديل” قد قامت بدور مهم في اكتشاف عملية تهريب 18 كيلو ذهب إلى الخارج، عقب مراقبتها لتحركات الركاب بكل مهنية واحترافية داخل الطائرة المتجهة إلى دبي.

يذكر انه قد سبق تكريم موظف امن طيران الشركة “محمد المجذوب” من قِبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

ودرجت شركة بدر للطيران على تكريم موظفيها المبادرين في التصدّي لكل ما يدمر الإقتصاد الوطني وذلك ضمن مسؤوليتها التضامنية مع شركاء صناعة الطيران.

من جهة أخرى استنكرت الشركة في بيان لها ما وصفته بـ “تزييف الحقائق” في سبيل تشويه سمعة بدر للطيران أو ما يماثلها من شركات ناجحة وطموحة.

مؤكدة بأنها في بدر للطيران لا تثنيهم مثل هذه الهرطقات بل تزيدهم قوة، مضيفة: سنظل نعمل بكد وإجتهاد وأعين ساهرة من أجل تطوير صناعة الطيران في السودان ودعم إلاقتصاد والحفاظ على مكتسبات وثروات بلدنا.