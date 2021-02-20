بالفيديو.. الفريق “العطا” خلال مخاطبته لنفرة الرياضيين ” نموت من أجل شبر واحد في أرضنا”

الخرطوم: السوداني

نظم الرياضيون اليوم السبت، نفرة دعم للقوات المسلحة، والتي خاطبها عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، بقاعة الصداقة في الخرطوم.

وبلغ حجم الدعم المقدم، 45 مليون جنيه، تم تسليم مبلغ 25 مليون جنيه منه نقدا، فيما سيتم تسليم مواد عينية بالمبلغ المتبقي للمرابطين على الحدود.

وجرت النفرة وسط مشاركة واسعة من منسوبي جميع الأنشطة الرياضية، وتواجد ضمن قائمة الداعمين، رئيسي الهلال والمريخ، هشام السوباط وآدم سواكال، بجانب جمال الوالي ومحمد عثمان الكوارتي وغيرهم.