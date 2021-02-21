في الذكرى التاسعة لرحيل الفنان محمد وردي الزبير سعيد : وردي قال بأن الوطن الذي غنينا من أجله لم يعد موجوداً

الخرطوم : سعيد عباس

قال الناقد الصحفي الزبير سعيد إن وردي استطاع أن يُعرف الشعوب الأخرى بالسودان وهذا ما فشلت فيه كل النخب السياسية ،وقال إن حفلاته الشهيرة في أثيوبيا وأمريكا ومصر والخليج ولندن لم تكن حفلات عادية خاصة حفل إستاد أديس أبابا ،وقد رافقته فرقة موسيقية غالبها من الشباب أجادوا العزف ببراعة مثل مجدي العاقب وميكائيل الضو وكامليو وصلاح دهب وعبدالهادي محمد نور رافقهم ملك الأيقاع الراحل جعفر حرقل ،وكشف الزبير سعيد سرا بقناة النيل الازرق حول آخر تصريحات وردي الصحفية في العام 2011 حيث قال : الوطن الذي غنينا له لم يعد موجوداً.