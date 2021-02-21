في تأبينية خاصة النيل الازرق تقيم الذكرى الاولي للإعلامية الراحلة رتاج الاغا

الخرطوم:سعيد عباس

وسط دموع ونحيب وطاقم توشح بالحزن والاسى اقامت قناة النيل ازرق الذكرى الاولى لرحيل الاعلامية والمذيعة بقناة النيل الازرق رتاج الاغاء ، فيما تحدث المتداخلون عن دماثة اخلاقها وحسن معشرها وعدّد كثيرٌ من المتابعين مآثر الفقيدة وقالت المذيعة بقناة النيل الازرق نجود حبيب إن الراحلة كانت صديقتها للحد البعيد وتربطها بها علائق اسرية ممتدة ، وقالت نجود توفت اختي رتاج في التاسع عشر من شهر فبراير من العالم الماضي و قالت كان بينها وبين رتاج مواعيد للقاء والتفاكر في بعض الامورالبرامجية ، واضافت نجود لكنني نسبة لظروف اسرية لم استطع ان اصل اليها وياليتني وصلت لأنها فارقت الحياة بعد ذلك ، وقالت نجود والدموع على عينيها انها في أحيان كثيرة تقوم بإرسال رسائل تهنئة ووُد بينها وبين اختها رتاج خصوصا في التاسع عشر من كل شهر ولكنها تتذكر بأن اختها قد رحلت فتستغفر الله وتدعو لها .