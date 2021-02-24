الهلال يتطلع لمسح الأحزان في مواجهة (الغربان)

يخوض فريق الهلال عصر اليوم مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وذلك حينما يستقبل الأزرق بملعبه في أمدرمان فريق مازيمبي الكنغولي في مباراة مهمة للطرفين، فالهلال خسر الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين، وينشد أبناء المدرب الصربي زوران مانولوفيتش تدارك الأوضاع خلال مباراة اليوم في المجموعة الحديدية وفي سبيل الإستعداد لهذه المواجهة أقام الهلال معسكرا تحضيريا مقفولا في سوبا بعيدا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير لمزيد من التركيز، وقد اختتم الفريق تدريباته التحضيرية للمواجهة امس الثلاثاء.

في المقابل وصل مازيمبي الكنغولي مبكرا إلى العاصمة الخرطوم وأجرى جملة تدريبات، ومنح مازيمبي مباراة الهلال اهتماما كبيرا حيث يتوقع ان يصل الملياردير كاتومبي رئيس نادي مازيمبي إلى الخرطوم بطائرة خاصة لدعم لاعبيه بعد تعثرهم في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بالتعادل.

ويتوقع أن يدفع الصربي زوران مانولوفيتش خلال مباراة اليوم بتشكيلة متوازنة مكونة من علي أبوعشرين في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون من الفاس باول، محمد واتارا، محمد أحمد إرنق، فارس عبد الله، وسيلعب في وسط الملعب ابوعاقلة عبد الله، نصر الدين الشغيل، نزار حامد (جيسي) فيما يتوقع ان يقود الهجوم ابراهيم انداي، عيد مقدم، ومحمد عبد الرحمن.