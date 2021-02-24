الهلال بالأزرق ومازيمبي بالأبيض والأسود

عقد ظهر أمس الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الهلال وتي بي مازيمبي الكنغولي، بقاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني بالاتحاد السوداني لكرة القدم، وجرى خلاله الاتفاق على كل الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة..

وحضر الاجتماع من جانب الهلال الأستاذ إسماعيل عثمان نائب الأمين العام والأستاذ نزار عوض مالك نائب رئيس القطاع الرياضي، والأستاذ عبدالمهيمن الأمين مدير الكرة بالإضافة إلى الدكتور هيثم السوباط مدير الآلية الإعلامية مدير الآلية الإعلامية، إلى جانب ممثلي نادي مازيمبي وبحضور مراقب المباراة الأوغندي يوسف اويا والمصري حسام الزناتي المنسق العام بالإضافة إلى المنسق الأمني للكاف بالسودان هشام محمد أحمد والدكتور المسؤول من إجراءات الكوفيد ١٩، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب، إلى جانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي الهلال الزي الأزرق الكامل، فيما يرتدي الفريق الضيف اللونين الأبيض والأسود..

هذا ومن المنتظر أن تلعب المواجهة عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء باستاد الهلال لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.