توجيهات بتسهيل الإجراءات للجمهور.. زيادة منافذ النقد الأجنبي وزيادة عدد ساعات العمل

الخرطوم: السوداني

ووجّه الوزراء الحكومة الانتقالية بتسهيل الإجراءات للجمهور، زيادة منافذ النقد الأجنبي وزيادة عدد ساعات العمل.

وأجرى وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، ةوزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ووزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة حمزة بلول، بمُرافقة محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين، زيارة لبعض البنوك وذلك للوقوف على تطبيق الإجراءات الجديدة المُرتبطة بتعاملات النقد الأجنبي.

ووقف خلال الزيارة على المشاكل والصُّعوبات التي تَعترض الجمهور فيما يتعلّق بتطبيق الإجراءات الجديدة المُختصة بسعر الصرف.

وفي سياق منفصل، قال محافظ بنك السودان المركزي، الفاتح زين العابدين في تصريح لـ”سونا”، إن جولة الوزراء لبعض البنوك التجارية يأتي للوقوف على مشاكل الجمهور فيما يختص بتطبيق الإجراءات الجديدة المختصة بسعر الصرف، وأوضح زين العابدين أن بنك السودان المركزي اجتمع مع كل مديري البنوك التجارية لتبسيط الإجراءات وحل كل الإشكالات التي تعترض المراسلين في الخارج والداخل.