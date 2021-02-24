النابي: فشلنا في خداع فيتا وتوني وماتوكس يفتقدان للجاهزية

برّر التونسي نصر الدين النابي، مدرب المريخ، استبداله للثنائي دارين ماتوكس وتوني بعدم جاهزيتهما بنسبة 100%.

وغادر الجامايكي والنيجيري، الملعب مستبدلين في المباراة التي خسرها المريخ بهدف لأربعة، في استاد الهلال، على يد فيتا كلوب الكنغولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بأبطال أفريقيا.

وقال النابي في المؤتمر الصحفي عقب النزال: أعرف أن الجماهير كانت غاضبة ولكنها تتعامل بالعاطفة فقط، خاصة أن الهزيمة قاسية جداً.

وتابع نصر الدين: حاولنا خداع فيتا كلوب وعدم إظهار النقص في فريقنا ولكننا فشلنا في ذلك، وهذا النقص أثّر على أداء الفريق، سجلنا هدفاً مبكراً وكان من الممكن أن نسجل أكثر من هدف، واستقبلنا أهدافاً بطريقة ساذجة جداً.

وأظهر التونسي إيمانه بحظوظ المريخ في التأهل، قائلاً أن الحظوظ لا تزال موجودة، مؤكداً على أن الفرق الكبيرة على مستوى العالم تخسر بالخمسة والستة، مجدداً اعترافه بأن الهزيمة قاسية.