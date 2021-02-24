اندية الوسيط تجتمع وتكون المكتب التنفيذي

عقدت اندية الدرجه الوسيطه ظهر الإثنين الماضي اجتماع تاريخي بقاعة محمد الشيخ مدني بالاتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم2 بمشاركة ١٧ ناديا واعتذر ٣ اندية.

وتم خلال الاجتماع إعادة تكوين المكتب التنفيذي للمنافسة

محمد الطيب رئيسا

عمار علي خيري نائبا لرئيس

الدكتور أشرف مطر أمين للمال

قسم السيد الياس مقررا

عبد الحليم فرح نائب للمقرر

وصديق عثمان مساعدا

بشاره خليل رمضان مساعدا

محمد غازي طه مساعدا

ومولانا الفاتح خضر للجنة القانونية.

وكون المكتب الإعلامي من أنور ابوسن وابوبكر الماحي والطيب جديد.

وتحدث محمد الطيب يس الرئيس التنفيذي في تنوير صحفي وقال الاجتماع ناقش ثلاثة محاور رئيسية أولها تداعيات الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد السوداني وثانيا التدابير اللازمة لمعالجة السلبيات وثالثا الدعوة لجمعية عموميه طارئة مطلع شهر مايو المقبل ووضع خطة تفصيليه لتقنين وضع المنافسة ولانريد أن ندخل في معارك نبحث عن حقوقنا وليس استيلاء والوسيط يغطي رقعه أكبر وأظهر جوده عاليه ومتابعة أفضل من الدوري السوداني الممتاز مما يخدم تطور الكرة السودانية.