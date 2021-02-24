شاكر عبدالرحيم: هناك أغنيات نوبية لوردي لم تر النور

الخرطوم : سعيد عباس

قال الفنان والموسيقار شاكر عبدالرحيم أمس الأول في احتفائية تأبين الفنان الكبير محمد وردي أنه تشرف بمرافقته عازفاً بفرقته الموسيقية سنوات طويلة، وكان شاهداً على ميلاد العديد من الأغنيات الخالدة على رأسها العمل الوطني الخالد يا شعباً لهبك ثوريتك في موسكو خلال المشاركة في مهرجان الشباب، وأضاف قائلاً بأنه شهد ميلاد عدد من الأغنيات النوبية التي نظمها وردي بآلة الطمبور التي يبرع فيها، وقال إن هناك أغنيات نوبية لوردي لم تر النور، وتمنى أن تخرج للناس وقال بأنه يعتبر نفسه محظوظاً لأنه رافق وردي وكان شاهداً على تجربته المليئة بالتجارب الفنية الضخمة، وقال إن وردي كان حريصاً على تطوير تجربته الفنية من خلال تقديم الأعمال الجديدة بجودة وإتقان لذلك كان يتشدد في التدقيق قبل طرح الأعمال الجديدة.