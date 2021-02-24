عمار فرنسي: “القونات” خطر على المجتمع والأغنية السودانية

الخرطوم : سعيد عباس

شن الفنان الشاب عمار فرنسي هجوماً عنيفاً على الوسائط الإعلامية والناشطين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون لمن يعرفن في الساحة الفنية (بالقونات)، وقال إنهن ليسن بمطربات حتى تتم مساواتهن بالفنانات الحقيقيات صاحبات المواهب والقيم الفنية العالية اللائي يحملن عضوية اتحاد المهن الموسيقية، وقال عمار فرنسي إن ما تقدمه (القونات) ليس فناً ولايمكن أن نطلق عليه أغنيات لأنها أعمال خالية من المضامين وتفتقد لمقاييس الأغنية بشكلها المعروف وبينها أعمال مخجلة لا ترقى لأن تقدم وسط حضور اجتماعي لأنها تتضمن عبارات غير لائقة، وناشد فرنسي الجهات المختصة القيام بدورها لحسم ظاهرة القونات خاصة وأن غالبيتهن لا يملكن رخصة لممارسة مهنة الغناء، وقال مايقدمنه يمثل خطراً كبيراً على المجتمع، وأشار في ختام حديثه للإرث الفني الفخيم للأصوات النسائية في تاريخ الأغنية السودانية بداية من عائشة الفلاتية ومنى الخير مروراً بجيل حنان النيل وآمال النور وأسرار بابكر وعافية حسن وغيرهن من صاحبات التجارب الجادة والملتزمة.