أحمد هارون وعلي عثمان يرفضان الإدلاء بأي اقوال أمام وكيل النيابة

الخرطوم: السوداني

رفض رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق أحمد هارون، الإدلاء بأي أقوال حول إحضاره قوات ما يسمى بقوات الهجانة عبر بصات من مدينة الأبيض الى منطقة ساحة الاعتصام بالقيادة العامة والذي ساهم في فض الاعتصام، موضحاً انه لن يدلي بأقوال في حضور محاميه.

كما رفض القيادي بالنظام السابق علي عثمان الإدلاء بأقواله وطلب اللجوء للمحكمة.

واستجوب وكيل نيابة الخرطوم شمال عبد الرحيم الخير اليوم، كلاً من أحمد هارون القيادي بالنظام السابق ورئيس حزب المؤتمر الوطني السابق وعلي عثمان محمد طه القيادي بالنظام السابق في الدعوى الجنائية رقم ١٥٥٤١/ ٢٠١٩م تحت المواد ٢١/ ٢٥/ ١٤٤/ ١٦٥ من القانون الجنائي متعلقة بمنظمات الإجرام والإرهاب القانوني والمواد ٥/ ٦ من قانون مكافحة الإرهاب.