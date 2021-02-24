رئيس إريتريا في رسالة لحمدوك: نتفهُّم موقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه

الخرطوم: السوداني

تسلّم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أكد فيها الرئيس الإريتري عُمق العلاقات بين البلدين وضرورة تمتينها وتطويرها، معرباً عن قلقه إزاء الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، مع تأكيده على تفهُّم بلاده لموقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه.

كما أكّد أفورقي في رسالته لحمدوك أن إريتريا ليست طرفاً في التوتر الحدودي، وأن بلاده تدعو للحل السلمي بين الجانبين بما يخدم السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء د. حمدوك اليوم بمكتبه، بكل من وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وسفير إريتريا لدى السودان.