أطباء العموم والكوادر الصحية بالتأمين الصحي في نيالا يضربون عن العمل

نيالا: محجوب حسون

أضرب أطباء العموم والكوادر الصحية العاملة بالتأمين الصحي بولاية جنوب دارفور عن العمل، احتجاجاً لعدم صرف رواتبهم التي دخلت الشهر الثاني.

وأشار عدد من الأطباء والعاملين لـ(السوداني) إلى أن الإضراب أدى إلى توقف الخدمة بمركزي يشفين والشهيد عبد العظيم لعدم التزام الإدارة بصرف رواتبهم لشهرين، لجهة أن إدارة التأمين الصحي أرسلت الفائض من الأموال إلى المركز، في وقت كان يُمكن أن تسدد لهم رواتبهم بتلك الأموال، فيما اشتكى عدد من المرضى عن توقف الخدمة بالمركزين، بجانب تردي مستوى الخدمات والانتظار في الصفوف الطويلة لتلقي العلاج، علاوة على سوء الإدارة التي أدت إلى تدني مستوى خدمات التأمين الصحي بالولاية وكذا الحال ببقية المحليات، مُطالبين بضرورة التدخل العاجل للمركز والولاية لتحسين الوضع وتغيير السياسات التي انتهجتها الإدارة وأسهمت في تدني مستوى الخدمة بالولاية، مشددين على ضرورة معالحة الأوضاع حتى تستقر الخدمات الصحية بالولاية.