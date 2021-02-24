الاتصالات: التحويل النقدي سيصل لرب الأسرة عبر وسائل دفع متعددة

الخرطوم: السوداني

قال هاشم عبد الرسول، وزير الاتصالات والتحول الرقمي خلال افادته التي ادلى بها في افتتاحية برنامج ثمرات ان برنامج ثمرات يعد برنامجا محوريا في إطار تطوير العمل الحكومي عبر استخدام التقنية المختلفة.

حيث سيسلم التحويل النقدي الشهري إلى رب الأسرة عبر وسائل دفع متعددة منها المحفظة الإلكترونية (عبر شركات الاتصالات) والحسابات البنكية والكروت البنكية التي تناسب الأسرة.

كما يمكن لرب الأسرة استخراج هذا المبلغ نقدا او استخدامه للشراء من خلال وسائل رقمية مختلفة، مثل الصرافات الآلية، او الموبايل المصرفي او الدفع المباشر.