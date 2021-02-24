حجم التعامل وتحويل النقد الأجنبي عبر بنك أمدرمان الوطني يبلغ (مليون دولار) في ظرف يومين

الخرطوم: السوداني

بلغ التعامل بالنقد الأجنبي مع المواطنين عبر فروع بنك أمدرمان الوطني بالعاصمة والولايات خلال اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء 23 و24 فبراير الجاري) مبلغا يعادل المليون دولار أمريكي من العملات المختلفة، وذلك تنفيذا لسياسات الدولة الجديدة في التعامل بالنقد الأجنبي.

وأوضح مصدر مأذون ببنك أمدرمان الوطني في تصريح صحفي أن البنك قد أكمل استعداده الكامل لاستقبال جميع المعاملات الخاصة بالنقد الأجنبي (تحويل وبيع وشراء وتوريد وصرف) لجميع المواطنين المتعاملين في هذا الجانب عبر جميع فروع البنك المنتشرة بالعاصمة و الولايات المختلفة.

وأكد استعداد البنك لتسلم كافة تحويلات المغتربين وتسليمها لذويهم بنفس العملة المحولة بها، كما أشار المصدر إلى تزايد حركة المواطنين في التعامل بالنقد الأجنبي مع البنك.

وقال إن جميع المؤشرات في هذه السياسات الجديدة للدولة تسير بصورة طيبة لتحقيق الأهداف والغايات المطلوبة في سياسة تحرير الاقتصاد الوطني والانفتاح نحو الاقتصاد العالمي.