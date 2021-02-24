شاهد بالفيديو.. لحظة مغادرة ولي العهد السعودي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

الخرطوم: السوداني

وثق مقطع فيديو لحظة مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عقب إجراء عملية جراحية له اليوم الأربعاء تكللت بالنجاح.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أصدر بيانا اليوم، جاء قال فيه أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.