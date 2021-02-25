بمشاركة أول وفد إعلامي سوداني الإذاعة والتلفزيون في مركز تدريب للإعلاميين الأفارقة

الخرطوم:كوكتيل

انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدرة التدريبية العاشرة المتقدمة لتدريب الإعلاميين الناطقين بالعربية دورة تدريبية في مركز التدريب والدراسات للإعلاميين الأفارقة بجمهورية مصر العربي و التي تعتبر الأولى عقب افتتاح مقر المركز الجديد في مدينة الإنتاج الإعلامي ، ولقد شارك في الدورة التدريبية وفد إعلامي من مذيعين ومحرري ومعدين برامج بالهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون بالسودان كأول إعلاميين يخضعون لدورات تدريبية بعد افتتاح المقر وشارك من التلفزيون فاطمة صالح محمدو نازك محمد يوسف ومن إذاعة هنا ام درمان هيام الغالي ولمياء اسماعيل ويقدم المركز دورات تدريبية متنوعة للصحفيين والإعلاميين الأفارقة بثلاث لغات (العربية ، الانجليزية، الفرنسية ) وتم افتتاحه على يد أسامة هيكل وزير الدولة بالإعلام بمصر .