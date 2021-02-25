وزيرة خارجية جنوب السودان لـ(السوداني): زيارة مريم الصادق دليلٌ على العلاقات التاريخية والثنائية القوية بين البلدين

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

قالت وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان بياترس خميس واني في تصريح لـ(السوداني), إنّ زيارة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي لجوبا كنقطة اتصال أولى لها بعد تعيينها، دليلٌ واضحٌ على العلاقات التاريخية والثنائية القوية بين البلدين، وأضافت: إنه لمن دواعي سروري وشرف خاص أن اختارت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية جوبا في أول زيارة خارجية لها.

وتوجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم “الخميس” إلى جوبا في أول زيارة خارجية بعد تولِّيها وزارة الخارجية.

ومن المقرر أن تبحث مريم الصادق خلال الزيارة، عدداً من الموضوعات الثنائية والإقليمية بين البلدين، وستجري مُباحثات مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه الأول ووزيرة الخارجية واللجنة المشتركة لتقييم اتفاقية السلام.