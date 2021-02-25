وزيرة خارجية جنوب السودان لـ(السوداني): مباحثات ثنائية حول اتفاقيات التعاون بين جنوب السودان والسودان

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

قالت وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان بياترس خميس واني في تصريح لـ(السوداني)، إنّه سيتم بشكل رئيسي اليوم “الخميس” مناقشة قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك اتفاقيات التعاون بين جنوب السودان والسودان.

وتوجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم “الخميس” في أول زيارة خارجية لها إلى دولة جنوب السودان.

وستلتقي مريم الصادق برئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، ووزيرة الخارجية بجنوب السودان بياترس خميس واني.

وقالت بياترس في حديثها لـ(السوداني)، إنّ زيارة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي لجوبا كنقطة اتصال أولى لها بعد تعيينها دليل واضح على العلاقات التاريخية والثنائية القوية بين البلدين.