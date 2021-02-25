(السوداني) تورد التفاصيل.. فرصة أخيرة لمدرب المريخ ( النابي)

قرر مجلس المريخ منح مدرب الفريق التونسي النابي فرصة اخيرة لمعالجة أخطاء الفريق المتكررة خلال الجولتين السابقتين من دور المجموعات بالبطولة الافريقية لكرة القدم.

وقال عضو مجلس ادارة النادي الناطق الرسمي أحمد مختار، أن مجلس الادارة قرر الاستمرار في دعم الجهاز الفني بقيادة النابي، مشيرا الى ان المدرب يجب ان يمنح فرصة أخيرة من اجل اصلاح حال الفريق خلال المقابلات القادمة خاصة في ظل الاهمية الكبيرة لها.

واشار احمد مختار الى أنهم يثقون في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق المطلوب والعودة الى الاتجاه الصحيح.

وشدد بان ما جرى في المقابلات الماضية هو كرة قدم في النهاية وهذه هي نتائجها اما فوز او خسارة وتعادل.

وتمنى أحمد مختار ان ينصلح حال الفريق ويعود للطريق الصحيح في المباريات القادمة.