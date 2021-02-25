أحمد مختار: إجراءات عضوية ( الكندو وأسد) ليست  صحيحة

تمسك الناطق الرسمي باسم مجلس المريخ احمد مختار بعدم صحة إجراءات العضوية التي أقدم عليها عدد من أبناء النادي خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد مختار في تصريحات صحفية ان الاجراءات ليست سليمة لأنها لم تتم عبر القنوات الرسمية للنادي.

واشار احمد مختار الى انه سبق وان تحدث عن ان مجلس ادارته وضع شروطا واضحة لإجراءات تجديد واكتساب العضوية لافتا ان ما تم القيام به في الأيام الماضية لا علاقة لهم به وقد تحدثوا عن ذلك في وقتها.

يشار الى ان المجموعة الأخرى بمجلس المريخ والتي يقودها محمد موسى الكندو الى جانب علي اسد والكابتن خالد احمد المصطفى والكابتن هيثم الرشيد، أعلنت فتح باب العضوية وهو بالفعل ما حدث.

وبالمقابل أصدر رئيس اتحاد الكرة كمال شداد منشورا مؤخرا أكد من خلاله ان الاتحاد يتعامل مع مجلس إدارة النادي بقيادة سوداكال مطالبا الكندو وعلي أسد باتباع المؤسسية في العمل الإداري بالنادي.