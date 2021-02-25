الشرطة القضارف يجري مرانه الرئيسي لمواجهه هلال كادوقلي

واصل الشرطة القضارف سلسلة تحضيراته القوية تأهباً لمواجهة هلال كادقلي المقامة عصر غد الجمعة بملعب الاسرة لحساب الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، وادى الفريق ظهر امس مرانه الرئيسي للمباراة بملعب الجريف بمشاركة “٢٧” لاعب تحت اشراف الجهاز الفني الذي يقوده محمد الطيب علي ، استهل المران بمحاضرة شرح خلالها المدير الفني للاعبين الادوار المناط بهم تنفيذها في التمرين الذي استمر نحو ساعة ونصف، وقد خضع اللاعبون لتمارين بدنية قوية أشرف عليها زهير محمد عثمان في حين كانت هنالك تمارين متنوعة لحراس المرمى.