 لاعبو الأحمر يشكون من ضعف اللياقة البدنية

شكا عدد من لاعبي المريخ من ضعف اللياقة البدنية واكدوا بان المسؤولية تعود بشكل مباشر الى الجهاز الفني خاصة وأنه لا يوجد مدرب لياقة متخصص وشددوا بأن التدريبات التي سبقت مباراة فيتا كلوب الانغولي الماضية لم يتم خلالها التركيز على اللياقة البدنية مما أسهم في المستوى البدني المتدني الذي ظهر به الفريق في المباراة الماضية.. يشار الى ان مدرب اللياقة الجزائري بن قابلية غادر للعمل ببلاده بعد ان تعاقد الأحمر مع النابي مؤخراً بينما لم يتم الاستعانة بمدرب أحمال جديد حيث اكتفى النابي بمساعدة حمدي الصغير وهو الذي تؤكد المتابعات بأنه ليس مدرب لياقة متخصص.