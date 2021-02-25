ضمن مجموعة الهلال  شباب بلوزداد يخوض مرانه الأخير قبل رحلة تنزانيا

أجرى لاعبو شباب بلوزداد، أمس الأربعاء، مرانهم الأخير قبل نقل البعثة إلى تنزانيا، لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، الأحد المقبل.

وكانت إدارة شباب بلوزداد قد تقدمت بطلب إلى الاتحاد التنزاني، لخوض المواجهة بدار السلام، بعد رفض السلطات الجزائرية، احتضان المباراة، بسبب تفشي وباء كورونا المتحور في جنوب إفريقيا.

وشهدت الحصة، مشاركة جميع اللاعبين، حيث خضعوا لعمل بدني خاص، رفقة المعد البدني، على أن يباشر المدرب الفرنسي فرانك دوما، برنامجه الفني بعد الوصول إلى تنزانيا.

وعرفت الحصة التدريبية، حضور العشرات من أنصار شباب بلوزداد، حيث شجعوا اللاعبين، وطالبوهم بالعودة بنتيجة إيجابية من تنزانيا، للحفاظ على حظوظهم في تجاوز دور المجموعات.