وزير الخارجية الهندي: تعيين د. مريم وزيرة للخارجية يأتي اعترافاً بالدور الرائد الذي تلعبه المرأة السودانية

الخرطوم: السوداني

بعث وزير الشؤون الخارجية الهندي د. سبرمانيان جيشانكار، برقية تهنئة إلى د. مريم الصادق المهدي لتعيينها وزيرة للخارجية. وأكد د. جيشنكار في رسالة التهنئة أن تعيين د. مريم يأتي اعترافاً بالدور الرائد الذي تلعبه المرأة السودانية، والمساهمات الجليلة لوالدها الراحل الصادق المهدي وحزب الامة القومي في صنع السودان الجديد.

وقال سبرمانيان، إن الهند والسودان تاريخياً يتمتعان بعلاقات ودية ودافئة، والتي أصبحت اليوم قوية ومتعددة الأوجه، وإنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع وزيرة الخارجية الجديدة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وتوسيع نطاق التعاون على جميع المستويات وفي جميع المجالات.