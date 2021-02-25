أصحاب العمل يطلقون مبادرة “الوديعة المليارية” لدعم إستقرار سعر الصرف

الخرطوم: السوداني

أعلن إتحاد عام أصحاب العمل السوداني، إطلاق مبادرته الخاصة “وديعة أصحاب العمل المليارية” للمساهمة في دعم قرار الحكومة الإنتقالية بتوحيد سعر الصرف وتحقيق إستقرار سعر صرف العملات الحرة.

جاء ذلك خلال اللقاء التفاكري مع رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبد الله حمدوك اليوم الخميس، حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الإنتقالية بحضور عدد من وزراء القطاع الإقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي ورجال وسيدات الأعمال.

وتم خلال الإجتماع الإعلان عن تبني الإتحاد وديعة مليارية بالدولار، حيث أعلن وزير الصناعة ورجل الأعمال الأستاذ إبراهيم الشيخ مساهمته في الوديعة بمبلغ مليون دولار، ومساهمة غرفة البصات السفرية إتحاد غرف النقل السوداني بمبلغ 500 ألف دولار ومساهمة رجل الأعمال وصاحب مصنع اليمامة للثلج عمار السني أمام بمبلغ 500 ألف دولار، فيما أكد الحضور من رجال وسيدات الأعمال عن مساهمات تعلن تباعاً.

كما تضمنت المبادرة الإلتزام الفوري لمنسوبي الإتحادات من أصحاب وسيدات الأعمال بتقديم الإقرارات الضريبية الذاتية وتوريد قيمة الضرائب بشكل فوري لتحسين إيرادات الدولة.