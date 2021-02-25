وزير الحكم الإتحادي تنفي إصدار (بطاقات قبلية) للإدارات الأهلية

الخرطوم: السوداني

نفت وزير الحكم الاتحادي السيدة بثينة إبراهيم دينار، ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار بطاقات قبلية من قبل الوزارة لولايات السودان المختلفة، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة تماماً، ولا يعدو أن يكون خبراً مفبركاً لإغراض مشبوهة، مشيرة إلى أنها لم تدلي بأي تصريحات لأية جهة في هذا الخصوص.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل علي تعزيز السلام والتعايش السلمي وخلق التمازج وإدارة التنوع في إطار الوحدة الوطنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية ورتق وتماسك النسيج الاجتماعي .

وكشفت الوزيرة أن القانون الذي ينظم عمل الإدارة الأهلية ودورها، لا يزال قيد الإجراءات ولم يصدر بعد بل إن الوزارة قامت في فترة سابقة بسحب بطاقات الإدارة الأهلية من كل ولايات السودان.

وتهيب وزيرة الحكم الاتحادي بكافة وسائل الإعلام والقراء الكرام، بعدم التعامل مع الأخبار الصادرة عنها إلاٌ عبر القنوات الرسمية في وزارة الحكم الاتحادي.